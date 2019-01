Des déchets qui ... nous réchauffent !

Rendez-vous ce jeudi en compagnie de Marie-Noëlle Minet de l'AIVE, secteur valorisation et propreté de l'intercommunale IDELUX (Province de Luxembourg). Son propos : énergie et chaleur.

Savez vous que nos déchets sont sources d'énergie ? Pour les déchets que nous produisons, qu'il est impossible de recycler, la valorisation énergétique est une technique de traitement des déchets plus intéressante que la mise en centre d'enfouissement technique. Et à ce jour, en Wallonie, les intercommunales produisent de l'énergie avec ces déchets et cela de deux façons ! Détails en compagnie de Marie-Noelle.