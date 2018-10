Des comédiens bertrigeois sollicités à Paris !

"Le Murmonde" de Serge Kribus est produits et interprété, à l'origine, par l'Impact, troupe entièrement luxembourgeoise de la mise en scène au graphisme en passant par l'interprétation. Une mise en scène de Marie-Gilles Vander Essen . Une coproduction en partenariat avec le Centre Culturel de Bertrix créée en février dernier. C'est un acteur de la troupe, originaire de Verlaine, mais qui vit à Paris qui a présenté un extrait de la pièce au directeur du Théâtre de la Croisée des Chemins et celui-ci a accepté de programme la pièce pour plusieurs représentations jusqu'au 4 novembre. Une belle reconnaissance. Ecoutez le comédien et bibliothécaire Pascal Dabe.