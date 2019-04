Des collectionneurs ... fous à Rebecq !

Des collectionneurs.. .un peu fous - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 23/04/2019 José et Giannni Giunta habitent à Rebecq en Brabant wallon .. Le père et le fils sont des collectionneurs "fous", purs et durs ! Leur collection se concentre principalement sur les lego et les figurines de BD.. Le tout se retrouve dans le grenier de leur habitation devenu un véritable musée. Ainsi, sur une table, 1200 Schtroumpfs, dans un autre coins des figurines de héros de Tintin, des petits soldats, des Mickey, Lucky Luke, Asterix ... Une collection qui ne cesse de s'agrandir.. Ecoutez Gianni Giunta que Terry LEMMENS a contacté ce mardi...