Décrouvrez la .... Phrodisiaque !

Et il est aujourd'hui question, en compagnie de Diederick Legrain, de ... bière ! Et pas n'importe quelle bière puisque nous présentons la "Phrodisiaque", .. produite par l'Herbièriste. Blanche rosée atypique, sans fruit et très peu sucrée . Ses arômes étonnant lui viennent d'un subtil équilibre entre le gingembre, le ginseng et le girofle, plantes réputées aphrodisiaques. Un breuvage mis au point par Philippe, ardennais d'origine, brabançon d'adoption qui a créer l'Herbièriste, projet construit sur la volonté de proposer une galle de bières aux plantes. Toutes les infos ICI

Diederick Legrain et Terry Lemmens n'ont pu, évidemment, résister à cette ... Phrodisiaque !