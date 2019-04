Découvrez "Wallowash" ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/04/2019 Le projet est l'initiative d'un habitant de Han-sur-Lesse, Fabrice Willems Et celui ci est parti d'un constat : après avoir un jour regardé attentivement la composition des produits d'entretien, Fabrice a constaté qu'était plein de ... saloperies. Beaucoup de molécules dérivées du pétrole s'y retrouvent . De là lui est venu de se lancer dans la fabrication de produits d'entretien écologique qui ne contiennent aucun conservateurs. Les quarante produits que compte désormais la gamme sont réalisés avec les mêmes ingrédients. En 2015, Fabrice se lance dans la fabrication d'un distributeur avec des matériaux de récupération. Désormais en une minute, dans certains magasins, il est possible d'acheter en vrac des produits d'entretien (détachant textile, nettoyant sol, cuisine et salle de bain, lessive ..). Il vous faudra au préalable acheter une bouteille et venir avec au supermarché ! Voici donc Wallowash installé depuis peu à Beauraing ! Ecoutez Fabrice Willems Et pour en savoir plus c'est notamment via FACEBOOK