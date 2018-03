Découvrez une nouvelle marque de sacs équitables "Bajura" !

Travail d’enfants, salaires indécents, pollution, … les scandales sont trop nombreux dans le monde du textile ! Pourtant, 94% des personnes interrogées souhaiteraient que le commerce équitable devienne la norme. Heureusement, nous pouvons encore agir !

C’est dans ce contexte que le Bertrigeois Nicolas Crombez et son associé ont créé Bajura, une marque de sacs et accessoires équitables faits main au Népal. L’objectif est simple : proposer des articles stylés respectueux des Hommes et de la planète.