Découvrez "Un-Mute" plateforme de financement participatif de concerts !

Ils sont cinq à s'être lancés dans cette aventure à l'initiative de Pierre Blackman, lui-même musicien amateur. Vous souhaitez soutenir un artiste et lui permettre de se produire sur scène ? C'est donc désormais possible avec cette application de financement participatif. Le principe : après accord avec un artiste sur une date et un lieu de concert et surtout le nombre de personnes à attirer. Une fois qu'un certain pourcentage de places est atteint, l'asbl confirme le concert auprès de la salle.

A l'heure actuelle plusieurs salles sont partenaire, notamment la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve, le Doktor Jack à Braine-l'Alleud, le Rideau Rouge à Lasne ...

En ce qui concerne les groupes, Un-Mute leur assure un cadre pour mettre en place la campagne, leur fournit la plateforme en ligne ainsi que le cadre juridique.

Ecoutez Pierre Blackman, invité d'Aller/Retour ce jeudi.

