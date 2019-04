Découvrez Octobus, une start-up de ramassage scolaire avec vélo collectif ou cuistax -... Les "Waff" une équipe constituée à l'initiative de Stéphane Huguier, directeur du service informatique de la ville de Wavre a récemment participer à l'édition 2019 de l'hackathon de "Citizens of Wallonie". Le principe : permettre à un groupe de développeurs d'unir leurs efforts pour faire de la programmation dans le domaine de l'innovation numérique. Vingt-cinq équipes concourrait donc Waff. Elle a remporté le prix Gamification, le prix des Territoires intelligents et le prix du jury Digital Wallonia pour son projet Octobus. Octobus proposera un ramassage scolaire, sur parking sécurisé, grâce à un vélo collectif, genre cuistax, à assistance électrique. En plus une application pour smartphone permettra de gérer le suivi des inscriptions pour le ramassage . Ecoutez Stephane Huguier.