Découvrez les spécialités de Wave Distil ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... « Wave Distil » distillerie installée à Gembloux propose des alcool artisanaux dont des vodkas fruitées innovantes, exempte d'arôme, de conservateurs ou encore de colorants. Et ce mercredi, Larissa Haumont du collectif NAMUR GOURMANDE nous a rejoint en studio pour nous présenter et nous faire déguster une vodka, de nombreuses fois primes et deux apéritifs à base de vodka et fruits !