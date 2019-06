Découvrez les "melo cubes" de Carrément Bon ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon... "Carrément Bon", boulangerie pâtisserie dont la maison mère se situe à Bouge, c'est des pains traditionnels, des viennoiseries 100 % maison, des pâtisseries fines, des chocolats et autres macarons ... Du "fait local et fait maison" ! C'est aussi un délicieux melo cake que Didierick Legrain du collectif "Namur Gourmande" a fait déguster à Terry Lemmens ...