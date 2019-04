Découvrez les "Jardins d'OO" - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 10/04/2019 Notre séquence en collaboration avec le collectif Namur Gourmande Larissa Haumont nous invite ce mercredi à la découverte des "Jardins d'OO". "OOEXPERIENCE est le site des initiatives biopositives, développées autour des Jardins d'OO et de la traction chevaline. Les Jardins sont une expérience grandeur nature du développement d'un système basé sur la collaboration, la confiance, la créativité et surtout la régénération de la biosphère. Les 50 ares de terres cultivées sont une petite partie de notre planète où l'on souhaite redonner à la VIE sa place ! Cette vie est microbienne, mais aussi visible à l'oeil nu avec les vers de terre, les insectes, les oiseaux.. Parmi les nombreuses activités proposées au Jardin d'OO, "Les dimanche gastrOOnomiques". Un chef cuisine sur le champ les légumes du jour ! Explications en compagnie de Larissa.. et plus d'infos notamment via FACEBOOK