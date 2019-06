Découvrez "Les Gloutons" Biscuit artisanal 100 % belge !

Et ce mercredi Diederick Legrain a fait découvrir à Terry Lemmens (qui y a pris grand plaisir !) un biscuit artisanal 100 % belge: le Glouton.

Cette aventure a commencé dans une petite cuisine à Opprebais avec la recette de spéculoos de la grand-mère d'un ami de Thierry Schlomer, à l'initiative de ce beau projet de Glouton. Ce qui au début n’était qu’un jeu est très vite devenu une vraie passion… Les changements d'ingrédients, de formes, de textures et de goûts m’ont permis de vous présenter aujourd’hui 4 "GLOUTONS" différents.

• Le "Mystique" est, comme tous les autres, croustillant à l'extérieur et tendre à l’intérieur. C’est probablement celui qui vous rappellera, de par son odeur et son goût, de bons souvenirs d'enfance...

• L’ "Audacieux" est spécialement conçu pour les amateurs de chocolat… Vous y retrouverez également des noisettes concassées et une touche de sel...

• L’ "Ensorcelant" plaira aux friands d'orangettes … savoureux mélange de chocolat et de confit d’orange...

• L’ "Envoûtant", last but not least, vous surprendra par la fraicheur de son confit de citron et dont vous nous donnerez des nouvelles...

Les "GLOUTONS" sont confectionnés de manière 100% artisanale à partir de produits régionaux et de qualité.

Présentations en compagnie de Diederick !

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via FACEBOOK