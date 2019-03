Découvrez le premier roman de Thierry LEFEVRE "Un Meurtre à Clochimont"

Clothilde, la sacristine, est retrouvée assassinée près de l’autel de l’église de Clochimont. À côté d’elle, l’arme du crime : le massif cierge pascal cassé en deux. Appelé pour résoudre l’affaire, le commissaire Henry devra déterrer les vieilles querelles de villages et remontera jusqu’aux Orvaliens, un groupe de pillards qui sévissait durant la Seconde Guerre mondiale.

Thierry Lefèvre, signe ici un récit policier où le suspense est omniprésent! Ecoutez le, il était notre invité dans l'émission En Direct .

Et pour en savoir plus c'est via les Editions WEYRICH