Et ce miel est namurois, on le retrouve chez Xavier Renotte, Nectar & Co. Une large gamme surprenante, de l'hydromel, la boisson des dieux, de produits de soin, des douceurs alléchantes et des produits culinaire, dont une collaboration avec la moutarde Bister . Ecoutez Larissa Haumont du Collectif Namur Gourmande