Découvrez le livre "L'Ardenne, ma famille" de Pascale Leyder

Pascale Leyder nous explique les raisons de cet ouvrage - Aller-Retour Namur, Luxembourg et Brabant... « L’Ardenne, ma famille : chronique familiale du 20ème siècle à nos jours » est paru aux éditions Weyrich. L’auteure, Pascale Leyder est historienne et professeur. D’abord conçu comme une recherche historique sur la famille Leyder-Jacob, le livre raconte l’Histoire de l’Ardenne et de ses habitants.