Découvrez le jeu d'Ores : « Ores'o » - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Notre séquence en collaboration avec le Réseau Idée .. Dominique Willemsens nous présente un jeu de société intitulé « »Ores'o« .. Un jeu permettant de découvrir, de manière vraiment ludique, l'électricité et le gaz naturel, leurs modes de distribution et des conseils pratiques pour économiser l'énergie... Ecoutez Dominique