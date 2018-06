Découvrez la start-up Moussaillon qui lance sa première ligne de mobilier artisanal !

A l'initiative de ce projet, deux jeunes Brabancons : John Helson et Ludovic Branders, amis et voisins depuis près de 15 ans, ils se sont lancé dans l'aventure Moussaillon il y a 2 ans. John est ébéniste, Ludovic travaille la soudure. Avec une finition épurée et inspirée du style scandinave, les meubles proposés dans cette première collection reflètent un esprit design. Et avec les beaux jours, la première collection de Moussaillon propose également une .. balançoire.

Les ateliers et bureaux de Moussaillon sont installés à Braine-le-Château. Et notons encore que la start-up s'inscrit dans une démarche écologique et responsable.

Ecoutez John Helson qui était l'invité d'Aller/Retour ce mercredi.

Et pour en savoir plus c'est ICI