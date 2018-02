Découvrez la revue pour les jeunes de 8 à 13 ans "Philéas & Autobule - les enfants philosophes".

La thématique du n° 58 paru tout récemment : "Comment sais-tu si c'est vrai ?". Tu as bien envie de croire ta meilleure copine, tu l'aimes tellement ! Ou ce site web si attirant ? Ou cette info sur les réseaux sociaux ? Ou encore ce que t'on dit tes parents, tes profs ? Ce que tu as vu dans la rue ... Mais est ce que tout cela est vrai ? Quand dois tu te poser des questions et lesquelles ? Quand, comment et à qui peux tu faire confiance ? Comment savoir si quelque chose est vrai !

Un vaste sujet largement exploré au fil des 36 pages de la revue, sous forme de BD, de texte, de jeux, ...