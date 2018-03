Découvrez la région de Philippeville ce prochain week-end !

Ce ne sont pas moins de 30 ambassadeurs qui vous ouvriront leurs portes et vous partageront leur passion ces 24 et 25 mars à l'occasion de la première édition 2018 de Wallonie Bienvenue.

Commune située dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ancienne ville fortifiée, dont les souterrains et l'ancienne poudrière de la forteresse peuvent être visités encore de nos jours, et ce, pendant toute l'année. Des guides expérimentés promènent les Touristes, parmi les trésors du passé de la ville.

Difficile ici de vous en détailler la liste complète. Notons entre autres que le patrimoine historique de l'entité et de ses villages sera mis à l'honneur. Ainsi les participants auront l'occasion de visiter le village de Villers-le Gambon, de ses vestiges historiques, le tout en compagnie d'un guide. Autre visite, plus insolite, celle des souterrains et des monuments historiques de Philippe en compagnie de l'histoire André Mathieu. Autre village historique à découvrir: Omezée, l'un des plus petits villages de Wallonie, au passé historique riche en événements !