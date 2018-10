Découvrez la nouvelle Bière "La Houppe - Jambes en l'air"

Une ancienne brasserie au cœur de Namur, réhabilitée et développée par 5 passionnés, voilà la combinaison gagnante pour une produit inédit et de qualité. La micro brasserie L’Echasse a sorti une bière qui vaut le détour, mais qui est-elle ?

On parle de la Houppe bien sûr ! Une belle blonde aux reflets cuivrés avec une belle amertume en bouche et quelques notes d’agrumes. Admirez sa robe légèrement pétillante, plongez votre nez afin d’en découvrir les arômes de 3 types de houblons et finalement … Goûtez-là ! Et c'est qu'Olivier Gilain n'a pas hésité à faire en compagnie de Marc Chaudron ! C'est notre séquence du jour en collaboration avec Namur Gourmande

Et plus d'info notamment via la page FACEBOOK