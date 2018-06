Découvrez la "Ferme des Explorateurs" à Assenois dans l'entité de Léglise.

La Ferme des Explorateurs est un lieu ouvert sur le futur où le plaisir de la transmission et de la construction du sens s'expriment librement.

Sa mission principale : découvrir, retrouver nos racines, partager et savourer l'instant présent !

A découvrir ce prochain week-end durant les Journées Fermes Ouvertes et également le 30 juin prochain.

Toutes les infos via le site et la page facebook !



Ecoutez la gérante, Marie Arnould, invitée d'Aller/Retour ce mercredi.