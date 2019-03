Découvrez la "Cuisine d'Alice" !

Mais qu'est ce donc ? Au départ un blog culinaire. Et grâce au crowdfunding, un commerce qui ouvrira ses portes en septembre . On y retrouvera des pâtisseries, uniquement sur commande ! Maison aussi des ateliers culinaires pour enfants et adultes ainsi que des brunchs.

L'accent sera porté sur l'utilisation de produits locaux et tendance "Zero dechet"'. Mais Larissa, à l'initiative du projet, proposera également des "demandes sur mesures" (mariages, baptêmes, réunion d'entreprises....)

Diederick Legrain du Collectif Namur Gourmande et Terry Lemmens ont pris plaisir à goûter le dessert concoté par Larissa Haumont à l'initiative de "La Cuisine d'Alice".