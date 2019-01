Découvrez la Boulangerie Legrand

Si l’on cherche du naturel, du fait-maison et surtout, du bon, on est prêt à chercher longtemps.....

Et pourtant, une "pépite" se trouve en plein centre de Namur ! La boulangerie Legrand existe depuis 1831, 7 générations sont passées par là et continuent à proposer du bio, local, et surtout du très très bon, un exemple avec le "carrot cake aux céréales antiques". Larissa Haumont a dégusté cette petite merveille en compagnie de Terry Lemmens . C'est notre séquence Namur Gourmande ce ce mercredi .

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est via le SITE