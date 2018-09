Découvrez la biscuiterie Destrée !

Pâtissier de formation, qui s’est lancé dans la biscuiterie il y a 10 ans et déjà récompensé de la vitrine de l’artisan en 2010 Stephen Destrée a récemment enrichi sa gamme avec du bio pour arriver à un total de 15 goûts différents, et propose également des biscuits personnalisés pour les entreprises.

Qualité, respect du produit, gourmandises sont les maîtres mots de la biscuiterie avec par exemple chocolat caramel , thé vert et fleur d’oranger.

La biscuiterie est située à Sorinnes

Présentations en compagnie de Larissa Haumont

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via FACEBOOK