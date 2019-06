Découvrez l'Ecole Démocratique de l'Orneau - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Notre séquence en collaboration avec le Réseau Idée et son représentant, Christophe Dubois... Christophe nous présente ce lundi l'Ecole Démocratique de l'Orneau, près de Gembloux. L'EDO accueille depuis plus de 2 ans des jeunes de 3 à 18 ans sans classe d'âge. Elle est installée dans une ancienne ferme à Lonzée et propose une pédagogie centrée sur les apprentissages autonomes pour développer l'identité des enfants, un fonctionnement en cogestion démocratique ainsi qu'une responsabilisation au développement soutenable ! A l'Ecole Démocratique de l'Orneau, adultes et enfants bâtissent ensemble un avenir qui leur appartient et deviennent les acteurs du changement, responsables et solidaires, de la société de demain ! Ecoutez Christophe Dubois