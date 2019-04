Découvrez l'artiste gaumais Palix ! - Aller/Retour Namur Luxembourg et Brabant wallon - 12/04/2019 Palix est artiste gaumais habitant le joli village de Rossignol ! Fasciné par le jeu des transparences, Palix a exercé son métier d'illustrateur durant plus de 15 ans, presque exclusivement à l'aquarelle. Depuis une quinzaine d'année il croque les grands procès qui secouent notre pays. Ce travail a été mis à l'honneur à Paris, au Grand Palais début 2018 lors du "Salon du Dessin et de la Peinture à l'eau". Suite à un récent "coup de foudre" pour la peinture à l'huile, Palix s'est lancé ans un travail plus personnel, introspectif et poétique. Il joue toujours avec la transparence, mais à l'huile cette fois. De là naissent sur toiles, des mondes poétiques, fantasmagoriques ! Ce sont des univers à plusieurs niveaux, recelant énormément de petits détails qui se révéleront au spectateur le plus attentif. Un travail qui est une invitation à arrêter le temps... Palix était l'invité de votre émission En Direct sur VIVA.. Et si vous souhaitez en connaitre davantage, c'est notamment via FACEBOOK