Découvrez ... L'Arogante, une blonde houblonnée !

Decouvrez l'Arogante ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 29/05/2019 L'Arogante est une bière blonde, brassée avec des malts d'orges clairs ! Trois différentes variétés de houblon offrent la bière son amertume douce typique et ses arômes fruités uniques. L'Arogante : son nom a deux significations. C’est la combinaison entre “La Roche-en-Ardenne” et “Gand”. C’est aussi une bière arrogante parce que elle est présentée comme la plus belge et la plus houblonnée ... Diederick Legrain du collectif Namur Gourmande a fait dégusté cette Arogante à Terry Lemmens