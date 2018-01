Découvrez "L'Almanach des amoureux des mots"

Auteur dramatique, agrégé d’histoire, Bernard anime avec succès depuis plusieurs années, des stages d’orthographe selon une méthode qu’il a mise au point en 1988 et qui fut primée en 1991. Consultant au Reader’s Digest, enseignant à la Cité des Sciences, Bernard Fripiat est auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Trucs et Astuces pour réussir vos concours (les Editions d’Organisation, 1993) et Se réconcilier avec l’orthographe (Editions DEMOS). Il vient donc de publier aux Editions Larousse "L'Almanach 2018 des Amoureux des Mots". Pour découvrir chaque jour : un mot, une étymologie, une astuce d'orthographe, une expression francophone, une information insolite, une citation décalée...