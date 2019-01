Découvrez l'Alambic à Namur qui propose près de 500 références de spiritueux !

Se faire plaisir et faire plaisir, c’est le leitmotiv de Philippe Briers. Depuis un peu plus d'un mois , L’Alambic, situé au numéro 1 de la rue de la Croix, a ouvert ses portes aux passionnés de bons flacons.

Philippe est à la fois caviste et tenancier de salon de dégustation... à la ficelle. Outre cettre fonction de caviste, il propose aussi des cocktails à la carte. Cinq nouveaux cocktails sont proposés toutes les deux semaines. Des master class de deux h sont également proposés, qu'ils soient dédiés à une maison, à un terroir ou à une gamme de produits. Ils se font en petits comité et sur réservations. Réserver l'établissement à titre privatif est aussi possible. Si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via facebook

Ecoutez Philippe Briers invité d'Aller / Retour ce jeudi