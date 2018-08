Découvrez des vins atypiques avec le concept Kikkiliwatch, un bar à vin qui... roule

David Thielemans habite à Braine-le-Château en Brabant wallon. Après avoir suivi une formation en œnologie il s'est installé dans une caravanes et propose des vins atypiques !

Le vin, il aime ça David. Une passion qu'il cultive depuis plusieurs années. En 2014, il obtient son diplôme en œnologie, se lance dans le commerce et crée "Kikkiliwatch - Vins de terroir". Le concept : une caravane, une Lander Graziella 401. Il organise sa première sortie il y a un an. Depuis, David est présent chaque mercredi à Nivelles Village et le succès est grandissant. David propose des vins atypiques, bio, biodynamiques ou naturels de toutes les régions du monde...

Ecoutez le... Il était l'invité d'Aller/Retour ce jeudi.

