Découvrez cette jeune auteure interprète namuroise : Charlotte !

Issue d'une famille de musiciens, entourée de jeunes producteurs de talents (Nico D'Avell notamment) Charlotte s'est construit un univers aérien et mélancolique sur fond de sonorités indie, pop et électro. Révélée avec "Pars" une chanson intime, grave et lancinante, Charlotte a véritablement conquis le public grâce au titre "Ta Peau", un single à l'ambiance sensuelle et passionnée. Un nouvel extrait de l'album (à paraitre très bientot) est annoncé courant de ce mois .

Charlotte était l'invitée de Terry Lemmens dans l'émission EN DIRECT depuis la Brasserie le 830 à Naninne ce vendredi.

