Découvrez cette humoriste rochefortoise : Ingrid Simon

Comédienne, passionnée de théatre depuis sa plus tendre enfance, Ingrid Simon est originaire de Rochefort et elle fait partie de la troupe "La Compagnie des 1000 pattes" à Forzée.

En mars dernier elle a réalisé son premier "One-woman Show" : "Les Hommes de la Vie". Avant ce spectacle, elle n'avait jamais vraiment eu l'opportunité de se lancer seule sur les planches. Mais l'envie et la passion se concrétisent enfin dans un show déjanté où elle passe en revue certains hommes qui marqué sa vie. Entre fiction et réalité, des profils de mâles surprenants, drôles attachants défilent dans ce "seul en scène" où le rire vous saisit pour ne plus vous lâcher jusqu'à la fin du spectacle . Un one-woman show qui fait du bien... aux femmes mais également aux hommes.

Un spectacle à ne pas manquer le 9 mars prochain à 20 h au Centre Culturel de Rochefort . Toutes les infos ICI

Ingrid Simon était l'invitée de votre émission En Direct depuis la Brasserie du Théatre à Namur ce vendredi !