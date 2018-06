Notre séquence en collaboration avec Namur Gourmande vous convie ce mercredi à découvrir un breuvage de saison ! Un nouvel apéritif fruité 100 % namurois ! "Pomo" est réalisé à partir d'un fruit que l'on trouve dans nos campagnes : la pomme. Un produit aux notes plutôt sucrées à consommer très frais, soit nature ou en cocktail".

Terry Lemmens a dégusté cet apéro en compagnie de Larissa Haumont.

et pour en savoir plus : www.aperitif-club.com

et la page Namur Gourmande sur Facebook