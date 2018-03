Découvrez Braine-l'Alleud à l'occasion de Wallonie Bienvenue ces 24 et 25 mars

Première édition de la saison de Wallonie Bienvenue ces 24 et 25 mars . Parmi les communes accueillantes, Braine-L'Alleud. Ce ne sont pas moins de 64 ambassadeurs qui vous partageront leur passion !

Impossible de vous présenter ici l'ensemble des ambassadeurs qui vous attendront dès 10 H ces samedi et dimanche, mais vous en trouverez le détail ICI

- Vous pourrez faire connaissance de Camille une passionnée qui donne sont temps et son amours à travers son association de protection animale "Everyone Matters" toutes les infos ICI

Parmi ces ambassadeurs le jeune Maxime Mandrake, passionné par l'illusion et la prestidigitation. Depuis 2015 il est devenu le plus jeune magicien professionnel de Belgique. Vous pourrez le rencontrer en son domicile rue Timpe et Tard à Ophain. Il était l'invité d'Aller/Retour ce mercredi

et plus d'info via son SITE