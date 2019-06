Découverte d'un excellent breuvage dans notre séquence Namur Gourmande - Aller/Retour Namur,... Comme chaque mercredi notre séquence Namur Gourmande et ce jour c'est en compagnie de Diederick Legrain Et Diederick nous met l'eau à la bouche avec un excellent breuvage.... Le "Félicien R." un cocktail spécifiquement conçu pour booster votre apero et déguster autrement la Houppe, la première bière de la Brasserie de Namur. Le Félicien R, il s'agit d'une co-création audacieuse, 100 % namuroise, fruit de la rencontre entre la Brasserie de Namur et l'équipe d'Alfonse and Stuff , composée de Valentin et Charlie. Ces derniers ont ouvert le "Botanical By Alfonse" un bar à cocktails craft axé sur la mixologie et la botanique Dégustation