« De la RTB à la RTBf, 30 ans de Nagra » un chouette ouvrage sur la présence de la RTBf en province de Luxembourg

« De la RTB à la RTBf, 30 ans de Nagra » un chouette ouvrage sur la présence de la RTBf en... François Back est un ancien collaborateur de la RTB... f Pendant plus de 30 ans, cet Arlonais d'origine, aujourd'hui citoyen de Chiny, a collaboré aux différentes émissions luxembourgeoises et ce dès 1968. Il a notamment connu le studio éphémère (qui a pourtant subsisté un certain temps..) de la rue de Diekirch avant de pénétré dans les locaux tout neufs à la Maison de la Culture. C'était en 1982. Son ouvrage « de la RTB à la RTBf, 30 ans de Nagra » est un beau témoignage de toutes ces années de rencontres, principalement sportives, mais pas que ... Francois était l'invité de votre émission En Direct depuis la Brasserie du Quartier Latin à Marche en Famenne ce vendredi.. Si vous souhaitez vous procurer l'ouvrage vous pouvez contacter l'auteur chez lui au 061 32 05 78