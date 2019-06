Cyrano de Bergerac ! Spectacle d'été à l'Abbaye de Villers-la-Ville ! - Aller/Retour Namur,... Chaque année il vous est proposé de grandes oeuvres théâtrales mises en scène de manière ample et spectaculaires dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville ! C'est une oeuvre prestigieuse qui représentera l'archétype de la grosse production au théatre en ce sens qu'elle nécessite une distribution importante évoluant dans des univers variés, une multitude de costumes, des combats et ... du rêve ! Il n'y a pas plus attachant que le personnage de Cyrano : c'est avant tout un révolté contre la stupidité, la banalité, contre les comportements obligés, dictés par la société, contre l'utilisation que les gens en place font de leur pouvoir. Il est prompt à la guerre maison son coeur est taillé dans la tendresse et ses aptitudes langagières sont plus que brillante. Et pour porter ce rôle hors normes, il fallait un comédien chevronné et passionné, capables de se mobiliser pour s'investir à fond dans ce nouveau défi. Et c'est Bernard Yerles qui endossera le rôle de Cyrano. Un spectacle haut en couleurs au coeur des ruines de l'Abbaye de Villers, du mardi 16 juillet au samedi 20 juillet, du mardi 23 juillet au samedi 27 juillet, du mardi 30 juillet au samedi 3 aout et du mardi 6 aout au samedi 10 aout. Représentations à 21 H . Ouverture des portes à 20H30. Offre de prévente (- 5 E/place) avant le 15 juin via le SITE Ecoutez Patrick de Longrée contacté par Terry Lemmens