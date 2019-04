"Cuisine sauvage" découvrez les plantes comestibles !

Cuisine sauvage est une structure dynamique qui développe de nombreux projets : site Internet collaboratif, formations, événements grand public ou pour entreprises, jardin des plantes comestibles, animations et formations, relations presse, boutique en ligne…

Cuisine Sauvage - © MaximeH - Photographe culinaire

Des missions variées et de choix y sont donc à confiées à des personnes qui veulent apprendre et développer des projets tout en apportant leur vision, compétence et créativité.

"Cuisine sauvage" c'est notamment de nombreux rendez-vous balades et dégustation..

Profitez d’un moment de détente et de découverte des plantes sauvages comestibles des environs ! Une balade pour apprendre à reconnaître quelques plantes sauvages et à les cuisiner, donnée sur un ton léger et ludique pour un public non-averti.

Hé oui, pas besoin d’être botaniste ou cuistot ! L’ASBL Cuisine Sauvage initie à la ‘cuisine sauvage’ avec des mots simples en privilégiant l’approche pratique de plantes courantes!

Et, outre les nombreuses activités déjà proposée, Cuisine Sauvage inaugure ce jeudi 4 avril une "école pour apprendre à reconnaître et cuisiner les plantes"... une "ECOLE DE CUISINE SAUVAGE"'.

Ecoutez Lionel Raway que Terry Lemmens à rencontré ce mercredi

