'Couleurs belges" : Le Wallon Freddy Tougaux, le Bruxellois Kody et la Flamande Els De Schepper dans un spectacle inédit d'humour ... belge ce 29 avril à Namur

Freddy TOUGAUX, KODY et Els DE SCHEPPER sont tous trois auteurs et interprètes.

KODY est le fils du dernier ambassadeur du Zaïre en Belgique. Il jongle entre ses racines congolaises et belges. Fin lettré, après des études de Sciences-Po à l’UCL et une école de commerce (EPHEC), il fait le choix d’exploiter ses talents artistiques et est désormais un humoriste incontournable de la scène belge. Formidable imitateur, KODY nous régale de ses imitations plus vraies que nature notamment dans l’émission télévisée " Le Grand Cactus " produite par la RTBF.