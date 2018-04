Construire une partie de l'univers d'Harry Potter dans sa classe !

Anne-Pascale De Jonge est professeur de français l'athénée royal Baudoin 1er à Jemeppe-sur-Sambre. Il y a quelques semaines elle a proposé à ses élèves de construire le château de Poudlard en lego. Tout a commencé par la lecture des livres . La professeure a découvert le jeune sorcier avec ses enfants quand les livres ont commencé à avoir du succès . Depuis, une passion est née !

Et Anne-Pascale a la chance d'avoir ses élèves pendant 3 ans, elle pourra donc développer des activités sur le long terme.

Cette construction est proposées aux élèves durant leur temps livre et leurs heures d'étude. Ecoutez la professeur, invitée d'Aller/Retour ce mardi.

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via FACEBOOK