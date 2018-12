Connaissez-vous les "Mardis d'Avenir "

Les mardis d'avenir, ce sont des journées actives et interactives qui permettent de découvrir des secteurs et des métiers en pénurie. Les métiers tant recherchés par les employeurs wallons. Le principe est simple : chaque mardi, un secteur ou un groupe de métiers est mis à l'honneur

Ces séances se déroulent dans les centres de formation, ce qui permet aux demandeurs d’emploi de s'inscrire directement et se former plus rapidement.

L’Industrie et plus précisément l’opérateur de production et l’électromécanicien de maintenance seront proposés le 18 décembre au Centre de formation de Dinant et de Nivelles.

Si vous êtes intéressés par la séance de Dinant, contactez-le 081/23 45 45 et pour la séance de Nivelles, contactez-le 067/89 52 49

Plus d’infos sur l’agenda des Mardis d‘Avenir 2018 et 2019 via notre site www.leforem.be/mardi

Détails en compagnie d'Isabelle Hubert