Connaissez vous le "Vespa Club" de Namur ?

Dans le monde entier, la Vespa est devenue un produit typiquement italien, synonyme de liberté, de mobilité et de convivialité !

Le premier Vespa Club à Namur est né en 1951. Il s'est arrêté dans les années 70 et reconstitué en 1985. Le club compte une quarantaine de membres. Il organise notamment des balades en groupe à la découverte de la région. Ces 7 et 8 septembre, le Vespa Club namurois organise son "Vespa Day" au Domaine de Chevetogne. Ouvert à tous ! Ecoutez le président, Dimitri Seidoff que Terry Lemmens à contacté ce lundi..

