Découvrez le "Plogging" - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 13/06/2019 Notre séquence Zéro Déchet en collaboration avec les intercommunales de nos provinces .. Et aujourd'hui, en compagnie de Laetitia Canu de l'INBW nousfaisons connaissance du Plogging.... Un concept qui allie la course à pied au ramassage des déchets . Et ce concept est né en Suède d'où le nom de "Ploggin" (Placka upp signifiant ramasser) Et depuis, ce phénomène fait le tour du monde . Ecoutez Laetitia