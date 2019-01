Connaissez-vous la "Vrac Car" ?

La "Vrac Car" est une épicerie itinérante proposant dans la région de Léglise (en province de Luxembourg) des produits sans emballage, issus de l'agriculture biologique et de provenance locale !

La Vrac Car une épicerie itinérante et fixe de vrac au sein de laquelle une très grande majorité des produits sont vendus sans emballage. (Parce que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas) … Une épicerie où vous pouvez choisir vous-même la quantité que vous souhaitez et ne payer que le produit et seulement le produit.

Sophie Decembry est "La Madame Zero Dechet" de la Vrac Car . Jean-Marc Decerf l'a contactée ce mardi dans votre émission Aller/Retour

