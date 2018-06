Connaissez-vous Crea Job ?

Ils sont de plus en plus nombreux à prendre une nouvelle direction dans leur carrière professionnelle !

S'installer comme indépendant, lancer son entreprise... cela ne s'improvise pas. De plus en plus de travailleurs cherchent à prendre une nouvelle direction dans leur profession ou tout simplement changer totalement d'orientation. Mais ce n'est pas toujours facile et c'est la raison pour laquelle l'asbl Créa-Job a été mise sur pied à Liège il y a une quinzaine d'années. Sa mission, favoriser l'insertion sociale et professionnelle en accompagnant les personnes qui souhaite créer une activité d'indépendant. Depuis son lancement le projet a évoluer et continue à ce jour de se développer. En Brabant wallon, il est particulièrement destiné à une filière consacrée à l'agriculture et au tourisme.

