Concerts acoustiques et intimistes Chez Lisa

Poussée par l'envie de partager avec vous ses découvertes, Lisa vous invite dans des lieux cosy et intimistes pour vous proposer des concerts acoustiques conviviaux.

Lisa Joseph, organise depuis un an et demi des concerts acoustiques et intimistes à Namur.

Le concept est simple, un moment intimiste qui permet la rencontre entre l'artiste et le public. C'est aussi l'occasion de découvrir des artistes qu'on ne connaît pas spécialement et qu'on n'irait pas voir dans des grandes salles.

Les premiers concerts se sont faits dans son salon pour une trentaine de personnes, elle a pu accueillir des artistes tels que Benoît Lizen, David Bartholomé de Sharko, Goodbye Moscow, David Lombard et Aprile.

Sa volonté maintenant est de sortir de son appartement pour permettre à plus de monde d'en profiter tout en gardant un cadre intimiste.

L'idée est de changer de lieu. Les premiers concerts de 2018 se font en partenariat avec le Quai 22, ou elle accueillait Louis Aguilar en Janvier

Lisa Joseph était vendredi soir au micro de Jean-Marc Decerf pour notre émission "En Direct "

Pour découvrir les futurs concerts rendez vous ICI