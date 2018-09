Comment réduire les papiers cartons à la maison ?

Alors comment expliquer ces quantités encore importantes alors que la presse écrite est en chute libre au profit de la presse numérique ?

Chaque année et selon les régions, entre 25 et 40 kg de toutes boites sont glissées dans nos boites aux lettres sans que nous l’ayons demandé ! Donc, si c’est votre cas, on arrête ça tout de suite et on colle l’autocollant " stop pub " sur la boite aux lettres.

Celui est disponible sur le site de la région wallonne http://moinsdedechets.wallonie.be/

ou sur simple demande en envoyant un mail à l’adresse de votre intercommunale.

Ecoutez Laetitia Canu de l'INBW ( e partenaire économique et environnemental de la Province du Brabant wallon) était dans Aller/Retour ce jeudi