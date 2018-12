Comment préparer un Noël durable et abordable ?

Notre séquence en collaboration avec l'asbl Ecoconso qui nous apporte tous ses conseils pour préparer et vivre des fêtes de fin d'années durables !

Les fêtes de fin d'année : une période de fête, de retrouvailles, de rassemblement. Mais c'est aussi une période de dépenses et de pollution ! Près de 8 personnes sur 10 se plaignent de l'aspect commercial de ces fêtes.

Pour un Noël moins cher et plus écologique, il suffit de quelques bons plans, de ses dix doigts et un peu d'anticipation.. Ecoutez Stéphanie Grofils