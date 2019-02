Comment économiser l'énergie ?

L'énergie, c'est un gros morceau ! Elle coûte cher : la facture (chauffage, électricité et gaz), c'est environ en moyenne, 2300 euros par an et par ménage. Et tout cela a, évidemment un impact sur l'environnement. Des raisons pour lesquelles il est important de faire des économies d'énergie.

La première chose : isoler ! Ensuite, choisir un système de chauffage efficace.

Le chauffage c'est une chose, l'eau chaude en est une autre et savez-vous que c'est la plus grosse dépense en énergie. L'idée est de la produire à la demande et d'en utiliser moins !



Ecoutez les conseils que nous prodigue Stéphanie Grofils de l'asbl ECOSONSO