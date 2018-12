"Collaborer avec la Terre et ses êtres vivants" un beau livre paru tout récemment chez Weyrich Editions

"Collaborer avec la Terre, c'est échanger entre être vivants : la terre, les végétaux, les micro-organismes, les insectes, les rongeurs ... et nous mêmes" !

Comment maintenir la vie du sol, être à son écoute, le couvrir, gérer les rotatinos et associations de cultures .... C'est ce que à quoi tente de répondre Chantal Van Pevenage dans ce bel ouvrage "Collaborer avec la Terre et ses êtres vivants" paru tout récemment chez Weyrich Editions .

Collaborer avec la terre, c'est aussi savoir observer, regarder, écoutez, sentir ce que nous disent la Terre et ses "compagnons".

Chantal gère un potager depuis 35 ans ans . En recherche d'amélioration constante, elle s'efforce d'approfondir les techniques potagères en vue d'acquérir plus d'autonomie et de restaurer sa souveraineté alimentaire.

Guide nature, elle partage son expérience par le biais de formations et de coaching.

Elle tient également la rubrique du potagiste dans la revue Esprit Jardin.

Elle était l'invitée de Terry Lemmens dans votre Aller/Retour ce mercredi..